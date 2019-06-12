9 أطعمة تقي من السمنة وتقلل الرغبة في تناول السكر

ينصح خبراء التغذية من يرغبون في مقاومة السمنة بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر، ولأن تناول الأطعمة الغنية بالسكر يغري بتناول المزيد من السكر ويصبح الأمر كالإدمان؛ لذلك ينصح الخبراء بتناول أنواع من الأطعمة التي تساعد على مقاومة السكر.

وفي هذا السياق، حدد الخبراء 9 أنواع من الأطعمة تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر، وهي:

– التمور: من الأطعمة الحلوة المغذية المفيدة للجسم؛ وهو يحارب الرغبة الشديدة في تناول السكر أو المشروبات السكرية.

– المكسرات: لاحتوائها على دهون غير مشبعة، فهي تجعل الجسم مكتفياً لفترة زمنية طويلة.

– اللبن الزبادي: من الأطعمة التي تحد من تناول السكر؛ كونه يعمل على تقليل الشهوة، ويساعد على السيطرة على الرغبة الشديدة في الأكل.

– بذور الشيا: لاحتوائها على نسبة كبيرة من أحماض أوميغا3 الدهنية والألياف الغذائية ومركبات النباتات؛ لذلك تناولها يعطي شعوراً بالشبع وامتلاء المعدة، بالتالي تمنح القدرة على كبح جماح الرغبة الشديدة في السكر.

Advertisements

– سبيرولينا: تعتبر مكملاً غذائياً، وهي معززة للصحة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات، وتحفز الحمض الأميني التيروسين الموجود في الدماغ على إطلاق الدوبامين والنوربينفرين ما يساعد على كبح الحاجة والرغبة في السكر.

– الفواكه: عند الشعور بالرغبة في تناول السكر، على الإنسان تناول الفواكه كون أن طعمها حلو وتكبح الرغبة في تناول السكر، ومن الفواكه التي تمتاز بالطعم الحلو المانجو، العنب، التوت.

– العصائر: يكبح تناول العصائر المصنوعة من الفواكه والخضراوات وزبدة الجوز الصحية الرغبة في تناول السكر، خاصة بعد الوجبات.

– القرفة: يؤدي شرب شاي القرفة إلى تقليل الرغبة الشديدة لدى المرء في تناول السكر، ويمنحه دفعة إضافية من الطاقة.

– الشوكولاتة الداكنة: لاحتوائها على نحو 70% من الكاكاو، ونسبة أقل من السكر والدهون؛ لذلك تساعد على إشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر.