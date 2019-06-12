جرام الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال اليوم الأربعاء

سجل سعر جرام الذهب يوم الأريعاء ارتفاعاً طفيفاً عن سعر الثلاثاء، حيث بلغ سعر البيع لعيار 21 للجرام “2800” جنيه مقارنة بالثلاثاء الذي سجل 2500 جنيه، والشراء “2100” جنيه الثلاثاء مقارنة بـ”2200″ جنيه يوم الأربعاء. وعزا صاحب المجوهرات بمجمع الذهب بالخرطوم، محمد عثمان، ارتفاع الأسعار لعودة حركة البيع والشراء لطبيعتها عقب عطلة العيد.

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