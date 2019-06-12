اتحاد المخابز يعزو صفوف الخبز إلى تعثر النقل

عزا الأمين العام لاتحاد المخابز، جبارة الباشا، صفوف الخبز التي تشهدها بعض المناطق بولاية الخرطوم خلال الأيام الفائتة، إلى تعثر حركة نقل غاز المخابز لوجود “المتاريس”، وأكد أن المخابز تعمل حالياً بصورة جيدة بعد تسهيل حركة النقل.

وأكد الباشا طبقاً لوكالة السودان للأنباء، انسياب دقيق الخبز المدعوم من المطاحن والوكلاء للمخابز.

وأشار إلى الجهود التي بذلت من قبل الجهات الأمنية المختلفة لتوفير الخبز خلال عطلة العيد، وقال إن المطاحن العاملة بولاية الخرطوم تباشر أعمالها بصورة طيبة.