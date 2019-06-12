اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

البرهان يتلقى دعوة من أفورقي لزيارة إريتريا

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 12-يونيو-2019

0 مشاهدة

البرهان يتلقى دعوة من أفورقي لزيارة إريتريا

نقل السفير الإريتري بالخرطوم، إبراهيم إدريس، يوم الأربعاء، دعوة رئيس بلاده، أسياس أفورقي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه به بمكتبه بوزارة الدفاع،  لزيارة أسمرا.

 

Advertisements

 

وبحسب الشروق أكد رئيس المجلس العسكري خلال اللقاء، حرص السودان على تعزيز علاقاته مع إريتريا التي وصفها بالتاريخية، معبراً عن شكره وتقديره للاهتمام الصادق الذي توليه دولة إريتريا لقضايا السودان، وحمّل السفير تحاياه لرئيس دولة إريتريا.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يتلقى دعوة من أفورقي لزيارة إريتريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا