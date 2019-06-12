البرهان يتلقى دعوة من أفورقي لزيارة إريتريا

التاريخ: 12-يونيو-2019
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نقل السفير الإريتري بالخرطوم، إبراهيم إدريس، يوم الأربعاء، دعوة رئيس بلاده، أسياس أفورقي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال لقائه به بمكتبه بوزارة الدفاع، لزيارة أسمرا.
وبحسب الشروق أكد رئيس المجلس العسكري خلال اللقاء، حرص السودان على تعزيز علاقاته مع إريتريا التي وصفها بالتاريخية، معبراً عن شكره وتقديره للاهتمام الصادق الذي توليه دولة إريتريا لقضايا السودان، وحمّل السفير تحاياه لرئيس دولة إريتريا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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