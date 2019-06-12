“قوى التجمع الثائر” تنفذ حملات لتنظيف الشوارع وإزالة المتاريس

أعلنت قوى تجمع الثوار (وتر)، عن تنفيذ حملة بدأت أمس، لتنظيف الشوارع وإزالة المتاريس، بموازاة تنظيم حملة بالأحياء لتوعية المواطنين بعدم إغلاق الطرق ووضع متاريس جديدة والمساعدة في انسياب الخدمات للمواطن.

وبحسب الصيحة كشف رئيس التجمع مؤيد عبد الرحيم عن وضع وثيقة للخروج من الأزمة ستقدم للقوى السياسية والمجلس العسكري للتداول حولها. وقال في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء أمس، إنهم تجمع شبابي يتبنى مصلحة البلاد العليا، وأضاف بأن انسداد أفق الحوار بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، المتضرر الأول منه المواطن والشعب السوداني، وتابع بأن إغلاق الشوارع ووضع المتاريس تصرف غير إنساني لا داعي له.

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بدوره، أكد الأمين العام للتجمع أحمد ياسين، ضرورة إزالة الاحتقان ووضع مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار، وأوضح أن الوثيقة تحوي موجهات لحل أزمة الانسداد السياسي عبر الحوار الهادف والديمقراطية والعمل الجاد لخدمة البلاد والشعب، وقال إن رسالتهم لشباب الثورة نبذ العنف وإزالة المتاريس وإزالة كافة الحواجز لقبول الآخرين، وأضاف “تعطيل حياة الناس ليس حلا”. وتابع بأن الحرية والسلام والعدالة يجب أن تكون للجميع كشعار للثورة وليس الإقصاء.

وثمن التجمع، انحياز المجلس العسكري، لثورة الشباب ودعاه لاستكمال إنجازه بتكوين سلطة مدنية توافقية من الكفاءات الوطنية التكنوقراط، بحيث تنتهي مهمتهم بانتهاء الفترة الانتقالية ولا يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)