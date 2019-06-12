عاجل : تعرف على أسماء قادة يشتبه أنهم وراء المحاولة الانقلابية

تحصلت قناة العربية على معلومات موثوقة حول المجموعة التي قادت المحاولة الانقلابية الفاشلة لاسقاط المجلس العسكري.

وقالت مصادر القناة إن المجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين وآخرون غير منتمين حاولوا تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في التنفيذ.

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وبحسب الانتباهة اعتقل عدد من الضباط، فيما يخضع آخرون للتحقيق ويشتبه أنهم وراء المحاولة الانقلابية، بينهم اللواء عبد الغني الماحي، العقيد ياسر الطيب، العقيد صديق البقاري، العقيد نبيل عبدالله، والعقيد خضر عبدالرؤوف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)