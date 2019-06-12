رئيس المجلس العسكري يلتقي السفير الاريتري بالخرطوم

التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم بمكتبه بوزارة الدفاع إبراهيم إدريس سفير جمهورية اريتريا بالخرطوم. Advertisements وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيس بوك أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرص السودان على تعزيز علاقاته مع اريتريا التي وصفها بالتاريخية ، معبراً عن شكره وتقديره على الاهتمام الصادق الذي توليه دولة اريتريا لقضايا السودان وحمل السفير تحاياه لرئيس دولة اريتريا. من جانبه نقل السفير الاريتري تحايا رئيس بلاده لرئيس المجلس العسكري الانتقالي ودعوته لزيارة اريتريا في القريب العاجل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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