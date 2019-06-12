في بيان مشترك.. الإمارات وألمانيا يؤكدان الاتفاق على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية في بيان لهما على التزامهما المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يرى الجانبان أن الإرهاب والتطرف العنيف يهددان النظام الدولي.

وشددا على رفضهما القاطع لجميع أشكال الإرهاب، التي تمثل تهديداً للسلم والاستقرار الدوليين، وضمان التعاون الأمني في هذا الصدد.

ودعا البيان إلى التوصل لحل سياسي استنادا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.