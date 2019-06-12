تطورات السودان تجبر سلطات الترحيل بألمانيا على إعادة تقييم وضع البلاد

طالبت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) وزير الداخلية الألماني ووزراء داخلية الولايات الست عشرة بوقف الترحيل إلى أفغانستان والسودان.

ويلتقي في مدينة كيل بشمال ألمانيا، مساء الأربعاء، وزراء الداخلية في مؤتمر يستمر حتى يوم الجمعة.

ويناقش هذا المؤتمر عدة قضايا من بينها جرائم العصابات العائلية وتأمين مباريات كرة القدم، والتعامل مع العائدين من مناطق كانت خاضعة لتنظيم “داعش”، كما سيتم مناقشة مسألة ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى أفغانستان والسودان وسوريا.

وقالت لويزا أمتسبرغ، المتحدثة باسم كتلة الخضر، والمختصة بسياسة اللجوء: “يجب أخيراً على وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر وعلى الحكومة الألمانية التوقف عن مواصلة زيادة الضغوط للترحيل، مدفوعين بسياسة داخلية، إلى بلاد شديدة الخطورة، بدون النظر إلى الوضع الحقيقي لتلك البلاد.

وأضافت أمتسبرغ أن هذا الكلام ينطبق على سوريا وأفغانستان، “وبسبب التصعيد في السودان نناشد مؤتمر وزراء الداخلية هنا أيضًا بإصدار قرار بتأجيل” الترحيل للسودان.

وكانت ولاية ساكسونيا السفلى قد طالبت الأسبوع الماضي بالتشاور خلال مؤتمر وزراء الداخلية حول مسألة الترحيل إلى السودان، ووضعها على جدول الأعمال، بعد الانقلاب العسكري هناك، بحسب ما صرح متحدث بوزارة داخلية الولاية في هانوفر.

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من جهته، كان مجلس اللاجئين في هانوفر الحكومة الألمانية قد طالب “بوقف فوري للترحيل إلى السودان” نظراً للتصعيد العسكري هناك، منذ الإطاحة بعمر البشير قبل شهرين، وقال متحدث إن “الترحيل إلى السودان في الوقت الحالي يعتبر عديم المسؤولية تماماً”.

وقالت وزارة داخلية ساكسونيا السفلى إن وزير داخلية الولاية بوريس بيستوريوس توجه إلى وزارة الداخلية الاتحادية من أجل الحصول على تقرير بشأن التغيرات السياسية في السودان، وأضافت الوزارة أنه حتى يتم الحصول على هذا التقرير ستقتصر حالات الترحيل إلى السودان في هذه الولاية على حالات خاصة متعلقة فقط بمرتكبي الجرائم، والأشخاص المصنفين خطيرين، وذلك بناء على مراجعة فاحصة.

ووفق معلومات موقع “فيلت” الألماني تقدم 982 سودانياً بطلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا في عام 2018، من بينهم 776 منهم طلباً قدموا لأول مرة، ورفض من هذه الأخيرة 431 طلباً.

وفي عام 2017، تم تقديم ما مجموعه 1635 طلب لجوء من قبل سودانيين، بينهم 1475 طلباً لأول مرة، ورفض منها 743 طلباً، وكان مجلس اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى قد طالب في آذار من هذا العام، بوقف الترحيل إلى السودان. (EPD – DPA – DW)