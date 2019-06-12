حيل ذهبية لزيادة سرعة الإنترنت المنزلي

ليس كل مشكلة متعلقة ببطئ الإنترنت المنزلي سببها الشركة، ولكن هناك مشاكل تحتاج فقط إلى إضافة تعديلات طفيفة على جهازك، وهنا نقدم لك بعض الحيل التي من شأنها أن تساعدك في تحسين سرعة الإنترنت الخاصة بك:

- بدلاً من تغيير شركتك تماماً يمكنك فقط الاهتمام بجهاز الراوتر الخاص بك وتحديثه إلى أحدث نسخة متوفرة.

- قم بترقية جهاز االواى فاى، وهو الأمر الذى يوفر لك سرعة أكبر.

- يؤثر مكان الجهاز الـWi-Fi بالمنزل على سرعته، لذا وجوده بجانب أى جدار يؤثر عليه بشكل سئ ويمنعك من استخدام الانترنت بسرعة جيدة.

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- قم بتغير إعدادات جودة الخدمة عن طريق التحكم فى النطاق الترددى والذى يشير إلى حجم المعلومات التى يتم إرسالها والتعامل معها وهذا بواسطة بعض التطبيقات.

- استخدم موسعات منخفضة التكلفة من أجل تعزيز تغطية وسرعة الانترنت.

- اختار هوائيات خارجية للـ WiFiمن أجل تغطية أكبر المنازل والمبانى الكبيرة.