الجيش اليمني يحبط هجوما للمليشيا الحوثية في الحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، هجوما لمليشيا الحوثي، باتجاه مواقع في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة الميلشيا وإجبارها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.

وتواصل مليشيا الحوثي، استهداف مواقع الجيش في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.