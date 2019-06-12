شكوى من مواطنين لديوان المظالم ضد “المتاريس” وإغلاق الطرق

دفع مواطنون، بشكوى رسمية إلى ديوان المظالم والحسبة لتضررهم من إغلاق الطرق الرئيسة ووضع “المتاريس” بها، وطالبوا بتوفير ضمانات وحماية حتى يتمكنوا من الوصول لمواقع عملهم اليومي.

وأبلغت مصادر أمس، بأن العاملين من الطبقات الكادحة، تعتمد على العمالة اليدوية والأجر اليومي لارتباط معيشتهم باليوم، واعتبر المواطنون، أن إغلاق الطرق ووضع المتاريس تسبب في إلحاق أضرار بالغة لهم، وأفادت بأن العمل اليومي للمواطنين ليس فيه أي ضمانات كافية كالمعاش والمكافأة.

وأشارت المصادر، إلى أن المواطنين ذكروا أن إغلاق الطرق حرمهم من الوصول لمواقع عملهم، كما تسبب في حرمان المواطن الذي يحتاج إلى الخدمة من الوصول إليهم. وقالت المصادر إن المواطنين، تساءلوا عمن الذي يكفل لهم الحياة الكريمة في ظل هذه الظروف؟. ووفقا للمصادر، أن ديوان المظالم، وعد بإجراء دراسة لموضوع الشكوى التي جأر بها المواطنون، وسيتم رفعها للمجلس العسكري والجهات المختصة.