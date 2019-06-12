الصادق المهدي يؤكد استعداده لتجاوز الفجوة مع "الانتقالي"

قال رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، في تصريحات لـ"العربية" الأربعاء: "نحن على استعداد لتجاوز الفجوة مع المجلس العسكري الانتقالي، لأن البديل هو الخراب".
كما شدد على أنه "ستكون هناك خطوات نحو الوفاق في السودان"، لافتاً إلى أنه "يجب التنسيق بين الوساطات الدولية والمحلية في السودان.
وأضاف المهدي: "لا بد من إطلاق سراح المعتقلين في السودان وإلغاء الأحكام بحقهم".
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