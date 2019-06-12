التحالف يستهدف ميليشيا الحوثي في صعدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، غارات جوية على تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

واستهدفت الغارات، بحسب موقع "سبتمبر نت"، تجمعات الميليشيا الانقلابية خلف تبة الفهد، قرب مركز مديرية كتاف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وكانت التحالف استهدف مساء أمس الثلاثاء، عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيا، شمالي شرق مديرية كتاف، مما أدى إلى تدميرها، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.