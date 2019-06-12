السفارة الأميركية بالمملكة تدين الهجوم على مطار أبها السعودي

أدانت السفارة الأميركية بالسعودية الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أفاد في وقت سابق الأربعاء، بأن 26 شخصا أصيبوا، بينهم نساء وأطفال، من جراء سقوط مقذوف حوثي على صالة القدوم بمطار أبها، جنوب غربي السعودية.

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