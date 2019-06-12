أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف كياناً وفردين. وسعت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات المفروضة على إيران بإدراج مواطنين عراقيين وشركة "ساوث وورث ريسورسز". وتم إدراج المواطنان العراقيان والشركة المذكورة على قائمة العقوبات بسبب تواصلهم مع الحرس الثوري الإيراني التي صنفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كمنظمة إرهابية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على كيان وشخصيتين إيرانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.