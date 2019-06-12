مؤتمر صحفي لمبعوث الاتحاد الأفريقي الخميس

يعقد مبعوث الاتحاد الأفريقي المعني بالأزمة السياسية الراهنة في السودان، بروفيسور محمد الحَسن لبات، مؤتمراً صحفياً في يوم غد الخميس بالخرطوم. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المبعوث الإفريقي سيقدم تنويرا عن آخر تطورات مهمته في السودان.

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