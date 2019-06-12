يوفيتش يغازل هازارد بعد التوقيع لريال مدريد

أعرب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالانتقال لصفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية. وقال يوفيتش في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: انه شعور استثنائي للدخول إلى البرنابيو والتواجد هنا ستكون هناك منافسه بيني انا وبنزيما والمدرب سيختار الافضل. وعن هازارد قال: هازارد لاعب مميز وسيكون من الرائع ان اتشارك معه في غرفة الملابس أرغب في الفوز بدوري ابطال اوروبا.

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