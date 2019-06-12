عاجل.. وكالة: تسرب غاز وراء حريق حقل "بارس" النفطي المشترك مع قطر

أفادت فضائية "العربية" نقلاً عن وكالة فارس الإيرانية، أن تسرب غاز وراء الحريق في حقل "بارس" النفطي المشترك مع قطر .

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارا وقع في منصة نفط مشتركة بين إيران وقطر أدى إلى حرائق في منشآت في حقل "بارس الجنوبي"، الأربعاء، دون أن تتضح ملابسات الحادث.

وأفادت وكالة "فارس"، نقلا عن هيئة إدارة الأزمة في منطقة عسلوية، أن الحريق لا يزال مستمرا في المنصة رقم 9 رغم الجهود المبذولة لإطفائه.

وذكرت الوكالة أن تسربا للغاز في منصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الإيراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج أدى إلى اندلاع الحريق.