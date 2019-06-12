جبريل إبراهيم يحمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية حادثة الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم إن السلام أولوية للدولة حتى يتحقق الاستقرار، وإن التهميش الذي يجب معالجته يوجد في كل أنحاء البلاد، موضحاً أنه يوجد في العاصمة أيضاً مهمشون، وأبدى استعداد الحركة للتجاوب مع المبادرات مهما كان مصدرها، وأن إلقاء السلاح له ترتيباته الخاصة، وحمّل جبريل في حوارمع قناة الجزيرة أمس المجلس العسكري مسؤولية مجزرة فض الاعتصام، وشدد على أهمية تحقيق مستقل، على عكس ما كان شائعاً في لجان التقصي التي كان يشكلها النظام البائد، عند حدوث انتهاكات، وأكد جبريل أهمية جلوس الأطراف في مفاوضات من أجل معالجة الوضع القائم، الذي يحتاج إلى حلول.

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