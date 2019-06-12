مصادرة (1200) عربة تتبع للوطني

الخليج 365: أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري اللواء إبراهيم جابر إبراهيم، عن صدور قرار من المجلس بتنفيش أي طائرة تقلع من مطار الخرطوم، حتى “لو طائرة الرئيس نفسه” على حد تعبيره، وقال إبراهيم في حوار مع (آخر لحظة) ينشر بالداخل عندما استلمنا لم نجد أموال بالبنك المركزي، وأضاف لكننا وجدناها بالمنازل، وكشف جابر عن مصادرة (1200) عربة تتبع للمؤتمر الوطني. آخر لحظة

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