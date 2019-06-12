قرار بتنفيش أي طائرة تقلع من مطار الخرطوم حتى “لو طائرة الرئيس نفسه”

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري اللواء إبراهيم جابر إبراهيم، عن صدور قرار من المجلس بتنفيش أي طائرة تقلع من مطار الخرطوم، حتى “لو طائرة الرئيس نفسه” على حد تعبيره.

Advertisements

وبحسب اخر لحظة قال إبراهيم عندما استلمنا لم نجد أموال بالبنك المركزي، وأضاف لكننا وجدناها بالمنازل، وكشف جابر عن مصادرة (1200) عربة تتبع للمؤتمر الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)