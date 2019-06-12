ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق

التاريخ: 12-يونيو-2019
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أكد عدد من تجار التجزئة ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الجملة خاصة السوق المحلي، وقال تاجر إن الزيادة بلغت أكثر من (30%) في بعض السلع موضحاً أن توقف عدد من التجار عن العمل بسبب الإضراب أو التخوف من الأضرار ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، وأصبح القليل من التجار يتحكمون في الأسعار معتبرين أن هذه الزيادات غير حقيقية.
وبحسب اخر لحظة كشف عن ارتفاع جوال السكر من (1500) جنيه إلى (1900) جنيه بعد العطلة وارتفاع كيلو اللبن من (280) جنيها إلى (500) جنيه وبواقع (50%) وارتفاع زيت الطعام سعة (4لتر ونصف من (400) جنيه إلى (500) جنيه، وارتفاع كيلو الدقيق من (40) جنيها إلى (50) جنيهاً وارتفاع أسعار اللحوم المصنعة حيث ارتفع كيلو السجوق من (170) جنيها إلى (190) جنيها وكيلو الكفتة من (150) جنيها إلى (160) جنيها وكيلو الفراخ من (150) جنيها إلى (190) جنيها، وأشار إلى ضعف كبير في القوى الشرائية خاصة في المستلزمات الثانوية، بالإضافة إلى عدم الإقبال على شراء الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية مقارنة بمواسم الأعياد السابقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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