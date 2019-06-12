كشف مراسل قناة (بي بي سي) بالولايات المتحدة الامريكية لقمان احمد ان الادارة الامريكية قامت بتعيين دونالد تيبوس الذي يرافق مساعد وزير الخارجية الامريكي الى السودان – تم تعيينه مبعوثا خاصا للسودان بعد مطالبة 70 مشرعا حيث قال

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :70مشرعا امريكيا يفرضون مبعوثا خاصا للسودان لمهمة واحدة فقط والسلطة المدنية شرط لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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