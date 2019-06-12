رئيس اتحاد المخابز : لدينا ضباط يشرفون على عمل المخابز

التاريخ: 12-يونيو-2019
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كشفت جولةبحسب صحيفة آخر لحظة عن انتظام عمل المخابز خلال عطلة عيد الفطر وأكد رئيس اتحاد المخابز بالسودان يحيى موسى عدم تأثر المخابز بدعوات العصيان موضحا أن هناك أكثر من (95%) من المخابز تعمل بصورة جيدة .
وأشار يحيى إلى أن المتابعة اللصيقة من القوات النظامية ووحدات جهاز الأمن الوطني بالوحدات الإدارية لمحليات ولاية الخرطوم السبع ساهمت بصورة كبيرة في استقرار انسياب الدقيق وتوزيع الحصص للمخابز في موعدها وقال (هناك زيارات سرية لضباط من رتب رفيعة يشرفون على عمل المخابز) مشيداً بوحدات جهاز الأمن الاقتصادي بمحليات ولاية الخرطوم السبع على وقوفهم على عمليات توزيع الدقيق والتأكد من عدم تسربه للأسواق، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات للتلاعب بالأوزان أو الإضراب أو التوقف عن العمل، مشيراً إلى أن العجز الوحيد كان بسبب إجازات عمال المخابز لعطلة العيد، مشيراً إلى عودة العديد منهم الآن وممارسة أعمالهم بشكل طبيعي ودعا يحيى إلى رفع الوعي عند المواطن وعدم الزج بالحياة المعيشية للمواطن في الأمور السياسية، وقال يجب أن يكون قوت المواطن هو الخط الأحمر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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