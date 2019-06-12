تطور جديد في محاكمة رجل أعمال متهم بالفساد

من المقرر أن تنظر محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام اليوم في ملف قضية رجل أعمال يمتلك شركتين يواجه الاتهام بالاستيلاء على أموال الدواء التي خصصها بنك السودان المركزي، المستقطعة من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية البشرية، وبحسب اخر لحظة حددت جلسة اليوم لمواصلة سير القضية . ويشير الاتهام إلى أن قيمة الدعوى بلغت “23,295,454” مليون جنيه بناءً على سعر الصرف في العام 2017.

و أن المتهم دفع بوزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات ممثلاً له أمام القضاء، فيما رفضت المحكمة في الجلسة الأولى إعادة الملف إلى النيابة بناء على طلب الدفاع واعتبرت ذلك إعاقة لسير الدعوى.

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وبحسب الاتهام، فإن المتهم يمتلك شركتين شركة للاستيراد والتصدير وأخرى للأنشطة المتعددة وتحصل عبر شركتيه على النقد الأجنبي من حساب حصائل الصادر المخصص للأدوية البشرية بالسعر الرسمي من بنك شهير بموجب توصيات لم تصدر من المجلس الطبي للأدوية والسموم، تتعلق باستيراد أدوية بشرية وأخرى طبية ومعدات طبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)