(الكهرباء): نقص في التوليد أدى لقطوعات وبرمجة الخدمة

كشفت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عن نقص في التوليد الكهربائي أدى إلى قطوعات للتيار في البلاد وبرمجة الخدمة.

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وعزا وكيل الوزارة محمد خير أحمد الجنيد، النقص إلى تأثر بعض المحطات بانعدام الوقود بها مثل محطة كوستي، فضلاً عن الأحداث التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي، خاصة في بورتسودان وحال دون وصل الوقود إلى المحطات، وأكد بحسب الصيحة أمس، تحسن الوضع في الوقود وتمكن الوزارة من نقله من بورتسودان، ونوه لتوقعات بدخول محطة كوستي الإنتاج اليوم، مما يساعد في سد الفجوة في التوليد الكهربائي.

وكانت عدد من المناطق بالبلاد والعاصمة، شهدت قطوعات في التيار الكهربائي امتدت لساعات طويلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)