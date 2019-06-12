التاريخ: 12-يونيو-2019
14 مشاهدة
كشفت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عن نقص في التوليد الكهربائي أدى إلى قطوعات للتيار في البلاد وبرمجة الخدمة.
وعزا وكيل الوزارة محمد خير أحمد الجنيد، النقص إلى تأثر بعض المحطات بانعدام الوقود بها مثل محطة كوستي، فضلاً عن الأحداث التي شهدتها البلاد في الأسبوع الماضي، خاصة في بورتسودان وحال دون وصل الوقود إلى المحطات، وأكد بحسب الصيحة أمس، تحسن الوضع في الوقود وتمكن الوزارة من نقله من بورتسودان، ونوه لتوقعات بدخول محطة كوستي الإنتاج اليوم، مما يساعد في سد الفجوة في التوليد الكهربائي.
وكانت عدد من المناطق بالبلاد والعاصمة، شهدت قطوعات في التيار الكهربائي امتدت لساعات طويلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الكهرباء): نقص في التوليد أدى لقطوعات وبرمجة الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.