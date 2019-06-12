عاجل .. إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي

قالت مصادر بحسب قناة الحدث إنه تم إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري واعتقال عدد من الضباط، كما يجري التحقيق مع 68 ضابطاً بتهمة محاولة انقلاب على المجلس العسكري.
وأضاف المصدر أن ضباطاً موالون للنظام السابق حاولوا الانقلاب على المجلس العسكري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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