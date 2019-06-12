بدء محاكمة (5) متهمين بينهم ضابط جمارك بجريمة تجارة المخدرات اليوم

التاريخ: 12-يونيو-2019
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قطعت محكمة جنايات بحري أمس برئاسة القاضي عماد محمد إبراهيم جلسة اليوم لسماع إفادة المحقق في ملف قضية اتهام (5) متهمين يتبعون للجمارك متهمين بالاتجار في المخدرات بعد أن ضبطوا داخل شركة كبرى تعمل في البريد والبرق على (25) كرتونة معبأة بحبوب التسمين منها كراتين داخل عربة تخص المؤسسة ويواجه الاتهام عدد من الضباط.
وتشير التفاصيل الأولية حسب صحيفة المجهر، بأن أفراداً من جهاز الأمن تحصلوا على معلومات تفيد بنشاط المتهمين داخل المؤسسة بتجارة المخدرات عليه ومن خلال نصب كمين تمت مداهمة العربة الخاصة بالمؤسسة وعثر بحوزتهما على المعروضات التي أثبتت التقارير أنها تزن (360) كيلو جرام من الحبوب الممنوعة.
وكشف مصدر أن المتهمين يتبعون للجمارك وبينهم ضابط إضافة إلى أن أحد المتهمين حاول تقديم رشوة لفرد الجهاز، عليه وبالقبض على المتهمين ومن خلال التحقيقات وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديم المتهمين تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والاتجار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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