بالفيديو : تعرض لاجراءات عنصرية مع التجويع ..توقيف الفنان الفحيل بألمانيا بسبب جنسيته السودانية

كشف الفنان السوداني الشاب شريف الفحيل عن تعرضه للتحقيق والمضايقات التي وصفها بالعنصرية بعد توقيفه لأكثر من ست ساعات وذلك بمطار فراكفورت بألمانيا قادماً إليها من كندا وذلك بسبب جنسيته السودانية حسب إفادته.

وقال الفحيل بأنه تعرض لهذه الاجراءات بجانب منعه من الطعام والشراب ومنعه من الدخول لألمانيا رغم حصوله على كل المستندات التي تثبت حقه في السفر والدخول و تمت إعادته إلى كندا.

وأشار الفحيل الذي كانت تبدو عليه آثار البكاء والحزن – أشار إلى أنه يعيش حالة من الخوف والقلق على أسرته بالسودان التي انقطع عنها مؤخراً مطالباً السودانيين بدعم العصيان والتمسك بثورتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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