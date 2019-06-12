المحكمة تحفظ ملف قضية وزير سابق

التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : حوادث 18 مشاهدة حفظت محكمة الحاج يوسف الجنائية برئاسة القاضي وليد حسن موسى وزير سابق متهم بالتعدي على قطعة أرض بضاحية الشقلة بالحاج يوسف. Advertisements وقررت المحكمة حفظ القضية نسبة لغياب الأطراف الرئيسيين في القضية. ووفقاً لقضية الاتهام حسب صحيفة المجهر، أن الشاكي كان قد قدم إجراءات قانونية في مواجهة وزير سابق اتهم بالتعدي على قطعة أرض تخصه بضاحية الشقلة بالحاج يوسف. وفور تلقي الشرطة للبلاغ قامت بتوقيف المتهم رهن التحقيق وتقديمه للمحاكمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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