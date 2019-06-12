ضبط سيدة كانت تنوي تهريب نصف مليون ريال سعودي عبر مطار الخرطوم

نجحت إدارة الجمارك بصالة المغادرة بمطار الخرطوم (وردية الصديق) من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي إلى خارج البلاد.

وكشف مدير إدارة الجمارك بمطار الخرطوم العميد شرطة طارق عبد الحميد، أن إدارته نجحت في توقيف راكبة بحوزتها نحو (421.200) ريال سعودي ومبلغ (1400) يورو تقدر بأكثر من (10) ملايين جنيه سوداني وهي في طريقها إلى إحدى الدول العربية داخل حقيبة مخبأة وسط فلين، لكن يقظة وفطنة قوات إدارة جمارك مطار الخرطوم كانت بالمرصاد، مؤكداً أن قوات الجمارك بمطار الخرطوم بالمرصاد لكل المتلاعبين بالاقتصاد الوطني وتقوم بإحباط كافة محاولات التهريب عبر مطار الخرطوم منعاً للتهريب بكافة أشكاله وأنواعه. وتفيد متابعات إعلام الجمارك بحجز العملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي السياق، أكد مدير هيئة الجمارك الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير حسب صحيفة المجهر، جاهزية قواته في الجمارك ومكافحة التهريب للاضطلاع بدورها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيداً بيقظة وخبرة الجمارك بمطار الخرطوم التي ظلت صمام أمان لحماية الاقتصاد الوطني. كما حيا قوات الجمارك ومكافحة التهريب التي كانت ترابط طوال فترة عيد الفطر المبارك في كل الموانئ والمطارات والمعابر والحدود لحماية مقدرات الشعب السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)