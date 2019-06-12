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لجنة التحقيق في أحداث الاعتصام تزور مسرح الجريمة وتستجوب شهود عيان

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التاريخ: 12-يونيو-2019

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لجنة التحقيق في أحداث الاعتصام تزور مسرح الجريمة وتستجوب شهود عيان

نفذت لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام أمس زيارة لساحة القيادة العامة للقوات المسلحة (مسرح الجريمة) وقامت بتصوير أجزاء واسعة من الموقع والوقوف على مخلفات الحريق ورفعت معروضات واستجوبت عدداً من الشهود من القوات النظامية وشهود عيان.

 

وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة حسب صحيفة المجهر، إن النائب العام أضاف لعضوية اللجنة ممثلين لوزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، وأضاف أن اللجنة ستقوم برفع نتائج التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة للنائب العام.

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وكانت لجنة التحقيق قد أشارت إلى تورط نظاميين في عمليات فض الاعتصام التي خلفت نحو (118) قتيلاً وأكثر من (400) جريح في الثالث من يونيو الجاري، فيما أكد المجلس العسكري ضلوع عدد من النظاميين في عملية فض الاعتصام، مؤكداً إلقاء القبض عليهم توطئة لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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