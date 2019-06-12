التاريخ: 12-يونيو-2019 فى : أخبار 182 مشاهدة حمل المساعد السابق للرئيس المعزول والقيادي بالمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي حمل قادة الحزب الشيوعي وقوى الإصلاح والتغيير من القوى اليسارية المسؤولية عما جرى خلال فض اعتصام الخرطوم. Advertisements وأضاف قائلاً حسب صحيفة الإنتباهة: (لقد حاول بعض الشيوعيين من قادة قوى الحرية والتغيير استغلال الثورة التي أطاحت حكم البشير للإساءة ليس للإسلاميين فحسب وإنما أيضاً للإسلام كدين، وغدت ساحات الاعتصام مرتعاً للفاحشة والإلحاد، والهجوم على الدين والمعتقدات بعد الهجوم على الإسلاميين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعد الرئيس المعزول: الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية ما جرى خلال فض الاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.