السنوسي: حكم البشير منذ 1999 لا يمثل الإسلاميين ولا توجهاتهم

التاريخ: 12-يونيو-2019
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قال القيادي بالمؤتمر الشعبي المساعد السابق للرئيس المعزول إبراهيم السنوسي إن الفرق شاسع بين اعتصام (رابعة) المصري والقيادة في الخرطوم.
وقال السنوسي لمصدر أمس: (نحن لا نوافق على قتل الناس ولم نكن أصحاب رأي في فض اعتصام القيادة، وكما رفضنا فض اعتصام رابعة رفضنا ذات الأمر بالنسبة لاعتصام الخرطوم، على الرغم من الفرق الشاسع بين اعتصام رباني يراعي حرمات الله وبين اعتصام ترتكب فيه الفواحش علناً).
وقال السنوسي إنه لا توجد قوة سياسية قادرة على استئصال الحركة الإسلامية في السودان أو استبعادها أو تهميشها. وأعلن انحياز المؤتمر الشعبي والحركة الإسلامية للثورة ومطالب الحرية، مشدداً على أن الحريات مقصد أساسي دعت له الحركة الإسلامية ونمت في ظله.
وأشار السنوسي حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن حكم الرئيس البشير منذ عام 1999 لم يكن يمثل الإسلاميين ولا توجهاتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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