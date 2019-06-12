قريبا.. النساء في سلاح الجو الروسي

لم يستبعد الملازم الأول أندريه يودين، نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية الروسية، مشاركة النساء في سلاح الجو الروسي لقيادة الطائرات المقاتلة.
وقال يودين: "في عملية التحضير، سنرى قدرة الفتيات لكي نرسلهن إلى هذا السلاح، أين يمكن أن يظهرن أنفسهن بشكل أفضل. سنرى إذا كانت الفتاة موهوبة، إذا كانت تستطيع الطيران بالمقاتلة، فإننا سننظر في هذا الأمر".
وأضاف نائب القائد العام أن القرار إذا كانت صالحة للطيران يتم وفقا لنتائج الاختبارات، بما في ذلك اختبار الشخصية النفسية والإدراكية، أي تجري اختبارات القبول وتتعلم.
في عام 2017 ، بقرار من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، جندت مدرسة كراسنودار العسكرية لأول مرة طالبات للتدريب على اختصاص الطيران. في غضون عامين، دخلت 31 فتاة الجامعة في هذه المهنة. في 11 يونيو، قام طيارو المستقبل بأول قفزة بالمظلة. في الخريف سيتم قبول المجموعة الثالثة من الفتيات في الطيارين العسكريين.
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