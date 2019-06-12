حدث انفجار في منصة لاستخراج النفط في مياه الخليج.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "أدى تسرب غازي بمنصة بحرية في حقل بارس الجنوبي الغازي الايراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي إلى اندلاع حريق طفيف اليوم الاربعاء".
وأوضحت الوكالة أن "الحريق اندلع قبل ساعات في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز بالعالم، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقايق الأولى من الحادث".
وتابع مصدر للوكالة الإيرانية أن حوالي 14 شخصا يعملون في المنصة، وتم إجلاؤهم عبر مروحية إلى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الأطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة.
ولم تشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق في منصة إيرانية لاستخراج النفط في مياه الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.