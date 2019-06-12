مبعوث الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا صحفيًا غدًا بالخرطوم

يعقد مبعوث الاتحاد الأفريقي المعني بالأزمة السياسية الراهنة في السودان، بروفيسور محمد الحَسن لبات، مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية عشرة ونصف من يوم غد الخميس بقاعة الاجتماعات الرئيسة بمكتب تنسيق الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، شارع الجزار - حي الرياض- الخرطوم.
حيث يقدم تنويرا عن آخر تطورات مهمته في السودان.
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