إحباط محاولة انقلاب علي المجلس العسكري واعتقال ٦٨ ضابط

أحبطت السلطات السودانية محاولة انقلاب علي المجلس العسكري، وتم اعتقال عدد من الضباط، كما يجري التحقيق مع ٦٨ ضابطا بتهمة الخيانة والانقلاب.
وذكرت مصادر لقناة العربية، أن ضباط موالون للنظام السابق حاولوا الانقلاب علي المجلس، مشيرًا إلي انهم ضباط إسلاميون.
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