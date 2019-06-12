المفوضية الأوروبية: على بريطانيا دفع مستحقاتها قبل الخروج من الاتحاد

وقالت المفوضية في بيان حول الاستعدادات لبريكست بدون اتفاق إنه على لندن ضمان "احترام الالتزامات المالية التي قطعتها بريطانيا بصفتها دولة عضو". وكان بوريس جونسون المرشح الاوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي هدد بعدم دفع الفاتورة المستحقة للاتحاد.
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