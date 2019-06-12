الأردن: لا بديل عن الحل السياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن أي طرح اقتصادي لن يكون بديلاً لحل سياسي، ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عنه في فعالية باستوكهولم: "أي طرح اقتصادي خارج عن السياق السياسي القائم على أساس حل الدولتين، لن يحقق السلام الشامل، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً، وفق مبادرة السلام العربية، وقوانين الشرعية الدولية".

وحذر "من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي للصراع، ومن تجذر اليأس بسبب استمرار الاحتلال، وما ينتجه من معاناة وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني".

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وشدد الصفدي، على أن "غياب السلام العادل... هو أساس التوتر والصراع، والعائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية الاقتصادية، والأمن، والاستقرار".

ومن المقرر أن تنظم الإدارة الأمريكية مؤتمراً بالبحرين في نهاية الشهر الجاري، لبحث الجوانب الاقتصادية من خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة باسم "صفقة القرن".

ويؤكد الفلسطينيون أنهم لن يشاركوا في المؤتمر، وأنهم لم يكلفوا أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني. ويدعون جميع الدول العربية التي أعلنت موافقتها على حضور المؤتمر إلى إعادة النظر في مواقفها.