بعد الفحص الطبي.. يوفيتش يظهر بقميص ريال مدريد

وقع الدولي الصربي لوكا يوفيتش، اليوم الأربعاء على عقود انتقاله بصورة رسمية لريال مدريد الإسباني قادما من اينتراخت فرانكفورت الألماني. وشهدت مراسم توقيع لوكا يوفيتش على عقود ريال مدريد حضور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني. والتقط يوفيتش أول صورة رسمية مع قميص ريال مدريد في ملعب النادي الملكي سانتياغو برنابيو. وتقول صحيفة ماركا الإسبانية إن جماهير ريال مدريد تتوافد بقوة على برنابيو من أجل استقبال مهاجم النادي الجديد. ودفع ريال مدريد 65 مليون يورو لضم يوفيتش من فرانكفورت في الأيام الماضية والصربي اجتاز الفحوصات الطبية صباح اليوم بصورة ناجحة.

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