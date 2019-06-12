يوفيتش يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد التوقيع

أعرب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالانتقال لصفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية. وقال يوفيتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم ونقله برنامج الشرينتيجو: أنا أسعد شخص في العالم وسوف أمنح ريال مدريد كل شيء. وتابع الصربي: أنا اتخذت أفضل قرار بالنسبة لي وسوف أفعل كل جهدي لمساعدة ريال مدريد لحصد الألقاب. وكان ريال مدريد ضم يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت مقابل 65 مليون يورو بالحوافز بعقد لمدة 6 مواسم لينافس كريم بنزيما على المهاجم الأساسي في الملكي في السنوات المقبلة.

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