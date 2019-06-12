بيريز: خطفنا يوفيتش من أمام الكبار وسنرد بقوة للعودة

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تفوق ناديه على كبار أوروبا في صفقة الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم النادي الجديد.
وقال بيريز خلال المؤتمر الصحفي لتقديم يوفيتش اليوم بحسب ما نشره برنامجالشرينتيجو:العديد من الأندية في أوروبا كانت تريد يوفيتش ، تهانينا لكونك جزءًا من مدريد وشكراً لاختيارك هذا القميص.
وتابع بيريز:لم تكن النتائج جيدة هذا الموسم وسنرد بقوة للعودة إلى طريق النصر.
وحسم ريال مدريد صفقة يوفيتش مقابل 65 مليون يورو من فرانكفورت في الأيام الماضية بعد صراع مع عدة أندية من ضمنهم غريمه برشلونة.
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