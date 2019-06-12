العجز التجاري التونسي يرتفع إلى 8.1 مليار دينار خلال 5 أشهر

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الأربعاء إن العجز التجاري زاد إلى 8.1 مليار دينار (2.75 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، من 6.6 مليار دينار في نفس الفترة من 2018.
والعجز أحد المشكلات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.
وزادت الواردات 17 بالمئة إلى 27.7 مليار دينار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو ، بينما ارتفعت الصادرات 15 بالمئة إلى 19.6 مليار دينار.
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