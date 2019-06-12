جماعة أنصار السنة تدعو الأطراف السودانية إلى توافق حول برنامج للمرحلة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت جماعة أنصار السنة المحمدية الأطراف السودانية إلى توافق حول برنامج للمرحلة الانتقالية يتم من خلاله إحلال السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وطالبت بتشكيل حكومة انتقالية لا تقصي أحداً تجنباً للثورات المضادة التي تزعزع الاستقرار.

وشدد عضو اللجنة السياسية في الجامعة سليمان إبراهيم حماد، على أهمية مراعاة مصالح البلاد العليا والمحافظة على استقرار ووحدة الوطن.

وقال ينبغي بذل كل الجهود للارتقاء بمصالح البلاد ومنع التدخلات الإقليمية والدولية ذات الأجندة والمصالح الخاصة التي ستجبرنا لدفع فواتير وضغوط لا فكاك منها.

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ودعا حماد، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى تجنب الإخفاقات التي صاحبت النظام السابق بسبب عدم وفائه بالعهود وإهماله لمصالح العباد وإدخال البلاد في حروب داخلية غير مبررة وتدخلات أجنبية فرضت حصاراً اقتصادياً وعزلة دولية عجلت باندلاع ثورة 19 ديسمبر.

وأكد حماد إدانتهم للأحداث التي صاحبت فض الاعتصام بالقيادة العامة والتي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن وترحم على أرواحهم، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، ونوه إلى أنه بالحوار الهادف سيصل الجميع إلى اتفاق سياسي يوصل البلاد إلى بر الأمان.

شبكة الشروق