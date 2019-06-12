القبض على 94 شخصا على الأقل فى احتجاجات بموسكو

ذكرت جماعة المراقبة أو.في.دي-إنفو أن الشرطة الروسية ألقت القبض على ما لا يقل عن 94 شخصا اليوم الأربعاء، خلال احتجاج في موسكو للمطالبة بمعاقبة ضباط شرطة متورطين في ما تردد عن تلفيق تهمة لصحفي.
وأسقطت الشرطة بشكل مفاجئ أمس تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره الذين يقولون إن التهم بسبب تغطيته الصحفية.
لكن أنصاره قرروا مواصلة الاحتجاج اليوم الأربعاء على الرغم من تحذير السلطات لهم من أن احتجاجهم سيكون غير قانوني.
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