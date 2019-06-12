مقتل وإصابة 16 مسلحًا تابعا لطالبان فى عمليات بثلاثة أقاليم أفغانية

شنت قوات الأمن الأفغانية عمليات فى أقاليم كابيسا وورداك وهرات الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 16 مسلحًا من حركة طالبان على الأقل.
وقالت مصادر عسكرية مُطلعة اليوم الأربعاء -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 مسلحين تابعين لحركة طالبان فى عملية شنتها فى منطقة تاجاب فى إقليم كابيسا الأفغانى.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن شنت غارة جوية على منطقة نيرخ بإقليم وارداك الأفغاني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين من طالبان.
بالإضافة إلى عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في منطقة شيشت الشريف بإقليم هيرات الأفغاني وتسببت في مقتل 4 مسلحين من طالبان خلال العملية.
كما أوضح مسئولون عسكريون أن القوات الخاصة تسببت في إصابة 6 مسلحين من طالبان وتدمير خمس عبوات ناسفة يدوية الصنع خلال العملية ذاتها.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بما فيها حركة طالبان المسلحة، على الأمر حتى الآن.
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