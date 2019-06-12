طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى الـ15 من شهر يونيو

أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تمديد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى الـ15 من شهر يونيو الجارى، بسبب الاضطرابات السياسية فى السودان، وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم” أوضحت الشركة على موقعها الإلكترونى، أنها تراقب الموقف عن كثب، وستقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، مشيرة إلى أنه على المسافرين المتضررين بالرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب “طيران الإمارات” للمساعدة، وأضافت أنه بالنسبة لرحلات شريكتها فى الرمز “فلاى دبى”، فإنه سيتم استئناف الرحلة FZ635 إلى الخرطوم عبر بورتسودان بتاريخ 14 يونيو، لكن الرحلات الجوية FZ631/FZ632 إلى الخرطوم تظل معلقة حتى 20 يونيو الجاري.