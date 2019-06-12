الالاف سيشاركون في حملة تنظيف الشوارع وإزالة المتاريس

يشارك خمسة آلاف شاب وشابة في حملة لتنظيف الشوارع وإزالة المتاريس انطلقت بمحلية أمبدة، وستشمل كل مدن ولاية الخرطوم. وتأتي الحملة تنفيذاً لمبادرة تجمع ثوار وتر التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

وحظيت عملية النظافة وإزالة المتاريس التي انطلقت بشارع السبيل بمحلية أميدة وبمشاركة واسعة وتجاوب كبير من قبل المواطنين والثوار الذين تجاوبوا مع المبادرة.

وقال م. عباس حامد محمد رئيس اللجنة المالية بتجمع ثوار وتر، إن المبادرة هي عبارة عن حملة شبابية قام بها التجمع تستهدف إزالة المتاريس وتجميل الشوارع وذلك حتى تعود الحياة لمسارها الطبيعي بعد أحداث فض اعتصام القيادة.

وأكد أن الحملة التي انطلقت بأمبدة شارع السبيل ستتواصل لتعم كل مدن العاصمة، مشيراً إلى أن حملة النظافة تشمل أيضاً ولايات البلاد.

وأضاف أن الشباب الذين يشاركون في الحملة تقدر أعدادهم بأكثر من خمسة آلاف شاب وشابة، وأكد أن حملة النظافة اليوم لم تعترضها أي مشاكل بل تفاعل المواطنون معها من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، مشيداً بتدافع المواطنين مع الحملة.